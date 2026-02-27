«Лампу Мафусаила, или Крайнюю битву чекистов с масонами» запретили в Белоруссии

Роман российского писателя Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» запретили в Белоруссии. Сегодня стало известно, что книгу признали вредной для национальных интересов республики.

Список запрещенных книг, в котором теперь есть и роман Пелевина, опубликован на сайте Министерства информации Белоруссии.

Сейчас в нем 241 произведение, в том числе Чак Паланик, Владимир Сорокин, Маркиз де Сад, Ирвин Уэлш, Энн Эпплбаум и Кристофер Ишервуд.

«Лампу Мафусаила» впервые опубликовали в 2016 году. Выпустило роман издательство «Эксмо». В нем Пелевин рассказывает о трех поколениях дворянской семьи Можайских, служащих стране в XIX, XX и XXI веках.