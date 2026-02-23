У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ

Американский финансист Джеффри Эпштейн арендовал шесть тайных складов в США, чтобы скрыть от властей компьютеры и компрометирующие фотографии. Об этом сообщила газета The Telegraph .

По информации источника, следователи пока не обыскивали хранилища. Журналисты предположили, что в будущем появятся новые подробности по скандальному уголовному делу.

Предположительно, Эпштейн начал снимать склады еще в середине 2000-х, опасаясь обыска. Частные детективы арендовали ему секретное помещение в Нью-Йорке, за что получили десятки тысяч долларов.

Позже сотрудники финансиста обсуждали транспортировку дисков и компьютеров с его острова в тайные места на материке. Некоторые из материалов связаны с событиями, произошедшими до 2009 года, когда американские власти впервые опубликовали письма Эпштейна, добавили в материале.

Ранее в США опубликовали список из 300 знаменитостей и политиков по делу Эпштейна.