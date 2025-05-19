Василий Церетели занял пост президента Российской академии художеств

Внук скульптора Зураба Церетели и исполняющий обязанности президента Российской академии художеств Василий Церетели стал новым главой РАХ. Об этом сообщили ТАСС в академии.

«Василия Церетели избрали президентом РАХ», — сказал собеседник журналистов.

Он отметил, что кандидатуру Василия Церетели поддержали почти единогласно.

Собрание РАХ прошло 19 мая. Члены академии выбрали нового руководителя. Результаты голосования отправили в российское правительство.

Зураб Церетели скончался в ночь на 22 апреля. Скульптор Сергей Шагулашвили заявил 360.ru, что причиной смерти стала остановка сердца. Художника похоронили 26 апреля в Грузии рядом с женой.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели. Он отметил, что светлая память о живописце сохранится в сердцах его учеников, друзей и почитателей.