Зураба Церетели похоронят 26 апреля в Грузии рядом с женой

Президента Российской академии художеств, скульптора Зураба Церетели похоронят в субботу в Грузии рядом с женой. Об этом рассказал RT помощник художника Сергей Шагулашвили.

Прощание со скульптором проведут в среду в храме Христа Спасителя.

Также Шагулашвили заявил журналистам, что в последнее время живописец часто жаловался на боли в сердце.

Церетели — грузинский, советский и российский скульптор, художник-монументалист, живописец и педагог. Он был народным художником СССР, народным художником России, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Причиной смерти художника стала остановка сердца. Шагулашвили рассказал в беседе с 360.ru, что постоянно поддерживал с ним связь. Скульптор умер в своей квартире.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования родным Церетели в связи с его смертью. Она назвала его настоящим народным дипломатом.