Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Зураба Церетели. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова участия и поддержки в связи с кончиной Зураба Константиновича Церетели», — отметил в обращении президент.

Путин подчеркнул, что из жизни ушел выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры и талантливый художник.

«Зураб Церетели был открыт для добрых, благородных начинаний и дел, посвятил себя подвижническому служению искусству», — сказал он.

Путин добавил, что светлая память о Церетели сохранится в сердцах близких, учеников и друзей, всех почитателей его самобытного и щедрого дарования.

Ранее стало известно, что президента Российской академии художеств Зураба Церетели похоронят рядом с женой 26 апреля в Грузии.