В США определились с новым Джеймсом Бондом
Гэри Олдман намекнул на выбор нового исполнителя роли Джеймса Бонда
Продюсеры бондианы уже выбрали нового исполнителя роли агента 007, однако пока не объявили его имя. Об этом рассказал актер Гэри Олдман в эфире канадского телешоу, сообщило Independent.
Актер выразил надежду, что роль досталась его коллеге по сериалу «Медленные лошади» Джеку Лаудену. В последнее время тот считается одним из главных претендентов, в том числе по оценкам букмекеров.
«Они сделали свой выбор, но еще не объявили об этом. Поэтому я держу кулаки за Джека», — сказал Олдман.
Он добавил, что официальное объявление может появиться уже в ближайшее время. Среди других кандидатов на роль называют Каллума Тернера, Джейкоба Элорди и Харриса Дикинсона. Окончательное решение принимают продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман вместе с режиссером Дени Вильневым. Именно он возглавит работу над следующим фильмом киносерии.
Пока последней частью бондианы остается картина «Не время умирать», вышедшая в 2021 году. Главную роль в ней в пятый раз исполнил Дэниел Крейг.
Ранее продюсеры фильма также обсуждали возможность привлечь к работе над проектом певицу Дуа Липу. По предварительной информации, она может записать заглавную композицию к картине.