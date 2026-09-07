В США определились с новым Джеймсом Бондом

Продюсеры бондианы уже выбрали нового исполнителя роли агента 007, однако пока не объявили его имя. Об этом рассказал актер Гэри Олдман в эфире канадского телешоу, сообщило Independent .

Актер выразил надежду, что роль досталась его коллеге по сериалу «Медленные лошади» Джеку Лаудену. В последнее время тот считается одним из главных претендентов, в том числе по оценкам букмекеров.

«Они сделали свой выбор, но еще не объявили об этом. Поэтому я держу кулаки за Джека», — сказал Олдман.

Он добавил, что официальное объявление может появиться уже в ближайшее время. Среди других кандидатов на роль называют Каллума Тернера, Джейкоба Элорди и Харриса Дикинсона. Окончательное решение принимают продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман вместе с режиссером Дени Вильневым. Именно он возглавит работу над следующим фильмом киносерии.

Пока последней частью бондианы остается картина «Не время умирать», вышедшая в 2021 году. Главную роль в ней в пятый раз исполнил Дэниел Крейг.

Ранее продюсеры фильма также обсуждали возможность привлечь к работе над проектом певицу Дуа Липу. По предварительной информации, она может записать заглавную композицию к картине.