На роль нового Джеймса Бонда выбрали Каллума Тернера

Британский актер Каллум Тернер стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда — агента 007. В будущем фильме франшизы он может сменить Дэниела Крейга, сообщила газета Daily Mail .

В окружении 34-летнего Тернера уже обсуждают его утверждение. Продюсеры картины также рассматривают привлечение к картине певицы Дуа Липы, которая встречается с актером, но только для записи заглавной песни.

Известно, что режиссером нового фильма станет известный по «Дюне» Дени Вильнев. Правами на экранизацию саги о Джеймсе Бонде владеет компания Amazon MGM, которая в 2022 году выкупила студию Metro-Goldwyn-Mayer.

Тернер снимался с фильмах «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Война и мир», «Эмма» и других.

В апреле 2025 года киностудия Amazon MGM Studios анонсировала новый фильм бондианы, но вопрос официального исполнителя главной роли по-прежнему оставался открытым.