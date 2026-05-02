В Москве простились с народным артистом Робертом Ляпидевским

В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом России Робертом Ляпидевским. Его проводили в последний путь близкие, друзья и коллеги.

Гражданская панихида прошла в храме Большое Вознесение.

Позднее Роберта Ляпидевского кремируют, после чего его прах захоронят на Новодевичьем кладбище. Народный артист России умер во вторник на 90-м году жизни.

Актер родился в семье летчика Анатолия Ляпидевского — первого Героя Советского Союза. Он окончил Нахимовское училище, учился на факультете журналистики в Институте дружбы народов имени Патриса Лумумбы, а также увлекался спортом и музыкой.

С 1959 года Ляпидевский служил в Центральном театре кукол под руководством Сергея Образцова. Звание заслуженного артиста России он получил в 1992 году, а в 2013 году стал народным артистом РФ.