Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

Народный артист России Роберт Ляпидевский, отдавший 65 лет Театру кукол имени Образцова, скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Он <… > каждый раз доказывал: куклы умеют жить, дышать, плакать и смеяться», — говорится в некрологе.

Актер родился в 1937 году в семье прославленного летчика, Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского, но сам еще в юности заинтересовался художественной самодеятельностью и по совету знакомого прошел пробы в кукольный театр.

За десятилетия на сцене он сыграл множество лирических и комедийных ролей, в том числе сменил Зиновия Гердта в роли конферансье Эдуарда Апломбова в легендарном спектакле «Необыкновенный концерт».

В театре выразили соболезнования родным и близким Ляпидевского.