Он выразил надежду, что выходцам из страны будет приятно почувствовать себя как дома. За атмосферу отвечали молдавские звезды эстрады и танцевальные коллективы. Проводились мастер-классы по изготовлению традиционных украшений и кукол-оберегов. Кроме того, гостей фестиваля угощали вином и национальными блюдами.

Праздник посетили свыше трех тысяч человек. Его целью стали сохранение традиций и укрепление дружбы двух стран.

Лидер блока «Победа» Илан Шор выразил надежду, что Молдавия восстановит экспорт вина в Россию.

«Многие помнят, когда сотни миллионов бутылок ежегодно продавалось в России. <…> Российский рынок для нас — очень важный рынок. Молдова традиционно южное, винное, сельскохозяйственное государство, которое умеет это делать, любит это делать, должна это делать», — подчеркнул он.

Ежегодно в стране производят более 50 сортов вина. Оно для Молдавии — важная составляющая не только экономики, но и культуры.