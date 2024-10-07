В Москве отметили молдавский праздник — День вина
Национальный молдавский праздник — День вина — впервые отметили в Москве. Организатором фестиваля стал «Культурно-образовательный центр Молдовы».
Праздник посетили свыше трех тысяч человек. Его целью стали сохранение традиций и укрепление дружбы двух стран.
«В Республике Молдова это традиционный ежегодный праздник, который широко гуляют на территории всей страны», — отметил руководитель делового сообщества центра Григорий Кожокару.
Он выразил надежду, что выходцам из страны будет приятно почувствовать себя как дома. За атмосферу отвечали молдавские звезды эстрады и танцевальные коллективы. Проводились мастер-классы по изготовлению традиционных украшений и кукол-оберегов. Кроме того, гостей фестиваля угощали вином и национальными блюдами.
Лидер блока «Победа» Илан Шор выразил надежду, что Молдавия восстановит экспорт вина в Россию.
«Многие помнят, когда сотни миллионов бутылок ежегодно продавалось в России. <…> Российский рынок для нас — очень важный рынок. Молдова традиционно южное, винное, сельскохозяйственное государство, которое умеет это делать, любит это делать, должна это делать», — подчеркнул он.
Ежегодно в стране производят более 50 сортов вина. Оно для Молдавии — важная составляющая не только экономики, но и культуры.