В Москве началась церемония прощания с режиссером Александром Миттой

В Москве началась церемония прощания с народным артистом России режиссером Александром Миттой. Траурное мероприятие проходит в Центральном доме литераторов.

На церемонии уже собрались гости. На кадрах видно, что среди них — сын Митты Евгений.

Александр Митта скончался в ночь на 14 июля, ему было 92 года. Режиссер долго боролся с болезнью. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста.

Больше всего Митта запомнился благодаря фильмам «Друг мой, Колька!», «Гори, гори, моя звезда», «Звонят, откройте дверь», «Сказка странствий», «Экипаж» и сериалу «Граница. Таежный роман».

Как рассказала актриса Ольга Будина, режиссера интересовали вечные ценности, из которых он творил истинные шедевры. Все артисты, которым посчастливилось работать с Миттой, начинали делить жизнь на до и после.