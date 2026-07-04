Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в 82 года

Тромбоэмболия стала причиной смерти народной артистки России Екатерины Жемчужной. Об этом в комментарии 360.ru заявила ее дочь Ольга.

Она подчеркнула, что смерть матери стала для всех неожиданностью и осознания потери пока нет.

«Была тромбоэмболия, оторвался тромб. Больше сказать нечего», — сказала Ольга Жемчужная.

Дочь народной артистки добавила, что о дате прощания пока сказать ничего не может, но допустила, что церемония пройдет в начале следующей недели.

«Сейчас выходные. Это будет понедельник или вторник. Прощание будет в театре нашем, а о кладбище нам сообщат позже», — подытожила собеседница 360.ru.

Об уходе из жизни Екатерины Жемчужной сообщила пресс-служба цыганского театра «Ромэн», где народная артистка проработала всю жизнь. Молодую выпускницу работающей при театре школы-студии пригласил главный режиссер Семен Баркан в 19634 году.

«Екатерина Андреевна — актриса, для которой не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна», — указали в пресс-службе театра.

В труппе напомнили, что, кроме театральных постановок, Жемчужная блистала в кино. Она снялась в картинах «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза» и других.