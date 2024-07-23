«В яблочко». Песков назвал причину популярности песен Shaman

Песков: песни Shaman нашли отклик в российском обществе

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Песни Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, завоевали признание, потому что они точно отразили настрой российского общества. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировали «Известия».

Он прокомментировал присвоение Shaman звания заслуженного артиста России и ответил на вопрос об отношении президента Владимира Путина к творчеству артиста.

«Не думаю, что он совсем глубоко знаком с творчеством, но, с другой стороны, ряд песен этого исполнителя действительно попал в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества», — указал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что песни Дронова попали в «унисон» с чувствами многих россиян.

Ранее певцу присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Артист прокомментировал новость фразой «Служу России». Незадолго до этого музыкант исполнил новую песню «Душа нараспашку» возле посольства США.

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