В Германии оркестр три дня играл духовую музыку ради мирового рекорда

Около 1,8 тысячи музыкантов в Нюрнберге приняли участие в непрерывном трехдневном концерте духовой музыки. Выступление прошло в церкви Святого Иакова и должно стать новым мировым рекордом. Об этом сообщило агентство DPA .

Музыканты начали играть в конце рабочей недели и завершили концерт утром в воскресенье. На протяжении всего мероприятия участники сменяли друг друга, чтобы обеспечить непрерывность исполнения.

«В Нюрнберге на протяжении 72 часов без перерыва звучала духовая музыка», — сообщили журналисты.

После завершения музыкальной программы в церкви Святого Иакова прошло массовое богослужение.

Теперь организаторы ожидают официального решения Института рекордов Германии. Специалистам предстоит проверить продолжительность концерта и соблюдение условий, необходимых для регистрации достижения.

Если результат подтвердят, нюрнбергские музыканты установят новый рекорд по длительности непрерывного концерта духовой музыки. Предыдущая известная попытка состоялась в 2023 году в Гамбурге: тогда оркестр выступал без перерыва в течение 24 часов.

Тем временем в России тоже зафиксировали музыкальный рекорд. Исполнитель Ваня Дмитриенко стал самым юным артистом, выступившим перед полными трибунами «Лужников».