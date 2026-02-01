В Эрмитаже рассказали, для кого заводят часы «Павлин»

Знаменитые часы «Павлин» в Эрмитаже часто заводят внепланово не только для зарубежных высокопоставленных гостей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал сотрудник учреждения.

Журналист Павел Зарубин напомнил, что всего месяц назад часы заводили для гостей саммита СНГ и поинтересовался, не является ли это для механизма часов сверхнагрузкой.

«Они каждую неделю работают, это не много. [Заводят] детям и экскурсионным группам», — рассказал сотрудник Эрмитажа.

Часы «Павлин» изготовили в конце XVIII века из золоченой бронзы и серебра. Сегодня это единственный в мире крупный технический механизм тех лет, дошедший до нашего времени без изменений. Часы заказал князь Григорий Потемкин, их привезли в Россию в разобранном виде. Сборку и заводку проводил русский механик Иван Кулибин.

Ранее в Эрмитаже задержали мужчину, который оторвал палец у статуи императрицы Александры Федоровны.