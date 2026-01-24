В Эрмитаже задержали мужчину, который оторвал палец императрице Александре Федоровне

Повреждение статуи императрицы на знаменитой Октябрьской лестнице произошло вечером 23 января в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба музея , уточнив, что нарушителя задержали до его ухода с территории.

Смотритель обнаружила повреждения на портретной скульптуре Александры Федоровны и сразу информировала службу безопасности. Сотрудники установили по камерам видеонаблюдения посетителя, который нанес повреждения, и задержали его при содействии вневедомственной охраны Росгвардии.

Поврежденным оказался палец на руке статуи, однако это было не оригинальное изделие, а реставрационное восполнение. Утрата оригинального пальца произошла еще во время Великой Отечественной войны, когда скульптура получила множество мелких повреждений.

Полную реставрацию произведения, созданного в 1840 году по заказу императора Николая Первого, завершили в 2020 году. Специалисты музея тогда восполнили утраченные пальцы рук.

За две недели до этого, 12 января, в Эрмитаже произошло короткое замыкание. Неполадка случилось в помещении серверной.