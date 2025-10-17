Умерла звезда «Груза 200» Людмила Егорова

Актриса Людмила Егорова, сыгравшая в фильме «Груз 200» и сериале «Улиц разбитых фонарей», скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра «На Литейном».

Коллеги Егоровой по цеху напомнили, что артистка посвятила актерскому мастерству всю свою жизнь.

«В каждом образе, воплощенном на сцене, актриса находила что-то особенное, вкладывая в своих героинь частичку своей души. И всегда зрители с любовью и волнением приходили на спектакли с участием Людмилы Ивановны», — отметили в пресс-службе.

В театре отметили, что актриса до последних дней жизни продолжала выступать на сцене. Ее последними спектаклями стали «Отцы и сыновья» и «Пеппи Длинный чулок».

Пресс-служба выразила соболезнования родным и близким покойным и добавила, что Егорова навсегда останется в памяти и истории Театра «На Литейном».

