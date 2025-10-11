Сыгравший в сериалах «Невский» и «Филин» актер Денис Семенов умер в 46 лет

Российский актер театра и кино Денис Семенов умер в 46 лет после тяжелого онкологического заболевания. Об этом сообщил петербургский Театр драматических импровизаций , где артист работал с 2008 года.

Коллеги отметили, что Семенов посвятил сцене почти 20 лет и создал множество ярких и пронзительных образов.

«Его герои были живыми, искренними и трогательными. Огромная потеря для театра и всех, кто его знал. Светлая память замечательному артисту», — заявили в театре.

На театральную сцену Денис Семенов вышел без профессионального образования. Уже завоевав первые аплодисменты, он поступил на театральный факультет Балтийского института, который успешно окончил в 2012 году.

Российские зрители знают его по ролям в сериалах «Невский», «Условный мент», «Филин», «Крепкие орешки» и другим.