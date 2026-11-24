Заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер и педагог Нина Кыштымова скончалась в возрасте 80 лет из-за остановки сердца. Об этом сообщил ТАСС .

О смерти артистки рассказали в ее семье.

«У мамы остановилось сердце», — отметила собеседница агентства.

Балетмейстера похоронят на Ишеевском кладбище в Ульяновске рядом с мужем. Церемония прощания пройдет в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе в 11:00, в 12:00 состоится отпевание.

Кыштымова переехала в Ульяновск в 1972 году и открыла вместе с супругом хореографическое отделение в училище культуры. Она преподавала там более 40 лет.

Помимо обучения классическому танцу, композиции и методике работы с коллективами, балетмейстер снималась в кино. В 1972 году она сыграла секретаршу в трехсерийном фильме «Инженер Прончатов».