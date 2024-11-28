Умерла актриса, сыгравшая старуху-процентщицу в «Преступлении и наказании»

Актриса из «Преступления и наказания» Вера Карпова умерла на 92-м году жизни

Актриса Театра комедии имени Акимова в Санкт-Петербурге, народная артистка России Вера Карпова умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Предположительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Одна из самых известных ролей Карповой в кино — старуха-процентщица в фильме «Преступление и наказание» режиссера Дмитрия Светозарова, увидевшем свет в 2007 году. А в молодости она сыграла одну из главных ролей в комедии «Неподдающиеся» с Надеждой Румянцевой и Юрием Беловым. Сцене театра имени Акимова она отдала в общей сложности 68 лет.

Накануне умерла заслуженная артистка России Анна Балина, с 1977 года выступавшая на сцене Национального театра Республики Алтай.