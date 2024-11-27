Заслуженная артистка России Анна Балина умерла на 86-м году жизни
Актриса, заслуженная артистка России Анна Балина умерла в возрасте 85 лет. Об этом рассказал сайт «Аргументы и факты», ссылаясь на Министерство культуры Республики Алтай.
Балина, выступающая на сцене Национального театра Республики Алтай с 1977 года, сыграла более 65 ролей. До 1959 года она была солисткой ансамбля песни и пляски Горного Алтая.
Причина смерти артистки не называется. Также пока не известны место и дата похорон.
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