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    Умер советский композитор Бакир Баяхунов

    Народный артист Казахской ССР, композитор и педагог Бакир Баяхунов скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана.

    Бакир Баяхунов посвятил всю жизнь музыке и развитию отечественной композиторской школы. В своих произведениях он мастерски сочетал мелодии восточных народов, казахское наследие и европейские академические традиции.

    Народный артист Казахской ССР более 40 лет проработал в Национальной консерватории имени Курмангазы и воспитал несколько поколений музыкантов. Он написал семь симфоний, камерные оперы, вокальные сочинения и фортепианные пьесы, а также музыку к анимационным фильмам.

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