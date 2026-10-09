Умер советский композитор Бакир Баяхунов

Народный артист Казахской ССР, композитор и педагог Бакир Баяхунов скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана.

Бакир Баяхунов посвятил всю жизнь музыке и развитию отечественной композиторской школы. В своих произведениях он мастерски сочетал мелодии восточных народов, казахское наследие и европейские академические традиции.

Народный артист Казахской ССР более 40 лет проработал в Национальной консерватории имени Курмангазы и воспитал несколько поколений музыкантов. Он написал семь симфоний, камерные оперы, вокальные сочинения и фортепианные пьесы, а также музыку к анимационным фильмам.