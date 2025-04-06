Обошли даже Леди Гагу. Башкирская группа Ay Yola заняла пятую строчку чарта Shazam

Башкирская группа Ay Yola, которая произвела настоящий фурор на слушателей, заняла пятое место в рейтинге самых популярных треков по версии Shazam, обойдя Abracadabra Леди Гаги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Музыканты рассказали, что идея создания группы возникла, когда они захотели написать гимн Уфы. Для этого они решили использовать национальный музыкальный инструмент курай, совместив его звучание с горловым пением и электросаундом.

Затем они написали текст на башкирском языке, вдохновленный эпосом «Урал-батыр». По их словам, песня попала в чарты, потому что в ней все было идеально подобрано.

«Хумай — это символ женственности и одновременно мужества. Мы постарались это передать», — сказал продюсер группы и отец вокалистки Руслан Север.

Семья постоянно работает над новыми проектами. Кроме того, они активно поддерживают российских бойцов, регулярно делая пожертвования в фонд помощи СВО.

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