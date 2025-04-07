Продюсер Север: популярность к AY YOLA пришла благодаря искренней любви аудитории

Песня Homay группы AY YOLA из Башкирии стала популярной в марте 2025 года. Трек покорил российские и мировые чарты, обогнав Леди Гагу в Shazam. Музыкальный продюсер коллектива Руслан Север рассказал KP.RU о создании группы и причинах успеха композиции.

Север сообщил, что начал заниматься музыкой в 1982 году, но профессиональный путь начался лишь спустя 23–24 года. Сначала он работал радиоведущим и ставил пластинки в клубах. В 2006 году познакомился с Геннадием Бачинским и Сергеем Стилавиным на «Радио Максимум».

Группа AY YOLA образовалась благодаря желанию Руслана создать гимн к 450-летию Уфы. Он объединился с Ринатом Рамазановым для работы над композицией. Так появился проект AY YOLA.

По словам Севера, фольклорная музыка привлекает слушателей своей необычностью. Группа сочетает народные мотивы с современными звучаниями, создавая уникальные текстуры. Альбом основан на эпосе «Урал–Батыр», каждая песня — это осмысление этого произведения.

Успех песни стал очевиден, когда появились сообщения и репосты от слушателей. Руслан уверен, что популярность пришла благодаря искренней любви аудитории, а не большим рекламным бюджетам.