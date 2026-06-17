The New Yorker включил «Капитанскую дочку» в летнюю подборку книг

Американский журнал The New Yorker включил повесть Александра Пушкина «Капитанская дочка» в свою летнюю подборку книг. Рекомендацию опубликовали в аккаунте издания в Instagram*.

В подборке представлены произведения, которые можно прочитать за один солнечный день. «Капитанская дочка» в переводе Роберта и Элизабет Чандлеров вышла в издании объемом 192 страницы. Рекомендацию дала автор Дженнифер Уилсон.

В публикации отметили, что это яркое политическое произведение, действие которого разворачивается в 1770-х годах на фоне масштабного крестьянского восстания. Всего в подборку вошли девять книг, которые порекомендовали авторы The New Yorker.

На прошлой неделе во Франции шестерых человек осудили за кражу первых экземпляров и рукописей произведений русских классиков XIX века. В том числе похитители забрали работы Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

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