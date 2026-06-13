Во Франции шесть человек осудили за кражу редких русских книг
Во Франции граждан Грузии осудили за кражу книг Пушкина и Лермонтова
Шесть граждан Грузии получили тюремные сроки во Франции за кражу редких русских книг. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Monde.
Французский суд вынес приговор за похищение первых экземпляров и рукописей произведений русских классиков XIX века, включая Пушкина и Михаила Лермонтова, а также других библиографических редкостей. По версии обвинения, преступники входили в банду, которая занималась кражей культурных ценностей в разных странах Европы, в том числе из Национальной библиотеки Франции в Париже и библиотеки Дидро в Лионе в 2023 году.
Михаил Замтарадзе получил семь лет, остальных членов шайки приговорили к срокам от полутора лет условно до четырех. Двоих судили заочно, поскольку они отбывают наказание у себя на родине.
Ранее полиция США задержала двух подозреваемых в краже снаряжения у футбольной сборной Англии, приехавшей на чемпионат мира. У спортсменов украли бутсы и мячи.