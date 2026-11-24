Московский областной государственный академический театр «Русский балет» отпраздновал 45-летие со дня основания. За эти годы коллектив прошел путь от небольшого ансамбля до театра с мировым именем.

История «Русского балета» началась в 1981 году. Сейчас театр носит имя своего основателя, народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Театр по-прежнему хранит традиции русской балетной школы.

«Главное, что хотел Гордеев — классический балет, без каких-то посторонних прибавок. Он отбирает очень тщательно, следит, чтобы до зрителя дошло именно то, что задумывал композитор и автор балета», — рассказала старший педагог Ольга Коханчук.

Юбилей артисты отметили праздничным гала-концертом на сцене Театра имени Моссовета. За 45 лет «Русский балет» показал свое мастерство на гастролях в Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке.

Прима-балерина Анна Щербакова сообщила, что всю жизнь проработала в этом театре. Служить в нем она начала в 18 лет, после окончания хореографического училища.

«Я люблю, любила и буду любить всегда свой театр», — призналась балерина.

За годы работы «Русский балет» завоевал признание зрителей и профессионального сообщества. Вячеслав Гордеев получил специальную премию «Золотая маска» за вклад в театральное искусство, коллектив также отметили национальной премией имени Федора Волкова.