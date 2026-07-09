Сын Золотухина Иван получил театральный диплом и стал актером «Современника»

Сын актеров Валерия Золотухина и Ирины Линдт 21-летний Иван окончил Московскую театральную школу Олега Табакова, сразу после вручения дипломов актера зачислили в труппу московского театра «Современник». Об этом сообщил KP.RU .

«Понимаю, что меня будут всю жизнь сравнивать с отцом. Я иду по его стопам и не имею права ни в коем случае опозориться», — сказал он.

Иван Золотухин признался, что ему не хватает отца. Он хотел бы побеседовать с ним сейчас, обсудить театр и спектакли.

Актер во время учебной деятельности решил поселиться в общежитии, чтобы полностью погрузиться в творческую среду. Также за весь период учебы сбросил 13 килограммов. В этом ему помогли упорные занятия танцами.

В прошлом году актриса Ирина Линдт заявила, что старший сын Валерия Золотухина Денис не стремится к общению с братом Иваном. При этом сам Иван хотел бы наладить с ним отношения.