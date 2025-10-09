Актриса Линдт заявила, что старший сын Валерия Золотухина не стремится к общению с младшим братом

Актриса Ирина Линдт заявила, что старший сын Валерия Золотухина Денис не стремится к общению с младшим братом Иваном, которому сейчас 20 лет. При этом Иван, по словам Линдт, хотел бы наладить контакт с родственником, написал NEWS.ru .

«Я бы сказала, что есть игнорирование [со стороны родни по линии отца], потому что Иван очень хотел общаться с Денисом, когда стал подрастать. Он даже присылал какие-то эсэмэски, хотел встретиться, Денис на сообщения никак не отвечал», — отметила Линдт.

Актриса добавила, что Иван, открытый и душевный человек, продолжает дело отца и учится на пятом курсе в Московской театральной школе Олега Табакова, а также участвует в спектаклях.