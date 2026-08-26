Священник Бородин объяснил разницу терминов «успение» и «смерть»

В конце недели православные отметят один из главных праздников года — Успение Пресвятой Богородицы. Почему именно Успение, а не смерть, 360.ru объяснил настоятель Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин.

«Смерть — довольно страшное слово. Может быть, оно родственно слову „смердеть“, то есть испускать смрад, вонь разлагающегося тела. А „успение“, то есть „сон“ — это выражение нашей веры в то, что человек не умирает со смертью тела. Поэтому это слово мы применяем не только к Божьей Матери, но и к другим святым людям», — рассказал Бородин.

В Евангелии не сказано, что произошло с телом Богородицы после ее смерти, однако есть предположение, что оно вознеслось вместе с душой на небо, где Божья Матерь соединилась с ее Сыном Иисусом Христом.

Подробнее о традициях праздника читайте в материале 360.ru.