«Супердискотека 90-х» возращается с новой постановкой!

В Москву диско-праздник нагрянет 7 декабря 2024 года, и местом проведения грандиозного шоу станет Лайв Арена.

На сцене выступят легендарные: КАР-МЭН, Лада Дэнс, Влад Сташевский, «Вирус», Маша и Медведи (Маша Макарова), Юля Волкова, золотой состав «Стрелок», ДИНАМИТ, Корни, группа «На-На», «Мальчишник», Игорёк, Паскаль, Пропаганда и многие другие. Ожидается секретный зарубежный гость, имя которого будет раскрыто в день шоу.

Зрители смогут не только окунуться в музыкальную атмосферу праздника юности, но и почувствовать себя участником целой эпохи 90-х. В фойе гостей ждёт множество тематических зон, целый интерактивный город, где каждый желающий сможет посетить школьный класс, вступить в пионеры, принять участие в розыгрышах, видеосалоне и сделать яркое фото на память.

Билеты на сайте: https://superdiskoteka90.ru/

Продавец: ООО «ШОУГОУГОУ», ИНН 7805684451, ОГРН 1167847392130, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 105, К. 1 литер Г, пом. 3н Раб. М. 2