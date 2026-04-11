Станции жизненного пути. В Москве открылась выставка к 80-летию Жириновского

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве открылась выставка, посвященная основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Работа над проектом велась более полугода, в масштабную экспозицию вошли личные вещи, записи выступлений и другие предметы, связанные с политиком. 360.ru посетил открытие.

Выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» открылась за две недели до 80-летия со дня рождения политика. В создании масштабной экспозиции участвовали более 50 специалистов: кураторы, дизайнеры, инженеры, историки и архивариусы.

В зале «Манежа» установили инсталляции девяти станций. Из них первыми стали «Детство», «Большие надежды» и «Создание партии». Для максимального погружения авторы создали 20 арт-объектов, напрямую связанных с жизнью и политической карьерой юбиляра.

«Жириновский мечтал об обществе, где будет править инициатива. Где будет экономика, основанная на знаниях. Где будет уважение к человеку труда, человеку старшего возраста. Где будет снова лучшая в мире система образования», — заявил собравшимся руководитель парламентской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.