Станции жизненного пути. В Москве открылась выставка к 80-летию Жириновского
В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве открылась выставка, посвященная основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Работа над проектом велась более полугода, в масштабную экспозицию вошли личные вещи, записи выступлений и другие предметы, связанные с политиком. 360.ru посетил открытие.
Выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» открылась за две недели до 80-летия со дня рождения политика. В создании масштабной экспозиции участвовали более 50 специалистов: кураторы, дизайнеры, инженеры, историки и архивариусы.
В зале «Манежа» установили инсталляции девяти станций. Из них первыми стали «Детство», «Большие надежды» и «Создание партии». Для максимального погружения авторы создали 20 арт-объектов, напрямую связанных с жизнью и политической карьерой юбиляра.
«Жириновский мечтал об обществе, где будет править инициатива. Где будет экономика, основанная на знаниях. Где будет уважение к человеку труда, человеку старшего возраста. Где будет снова лучшая в мире система образования», — заявил собравшимся руководитель парламентской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Следующие три станции получили названия «Политическая борьба», «Международная» и «Мои прогнозы сбылись». Здесь можно узнать в том числе об отношении близких к карьере Жириновского.
Из бедного голодного детства он пришел в большую политику. Его мать мечтала увидеть отпрыска руководителем партии, но не дожила до этого события четыре года. После ее смерти Жириновский жалел, что когда-то отдал новые красивые кроссовки своему сыну, а не матери, которая так просила их.
«У Владимира Вольфовича была позиция, он ее высказывал, защищал свою точку зрения. Сегодня мы вспоминаем именно его поступки, потому что политика — это поступки, решения. Ему это было присуще, еще когда он учился на третьем курсе», — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Экспозиция завершилась станциями «Личность», «Народная» и «Великая Россия». Выставка продлится до 23 апреля включительно.