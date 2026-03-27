Выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» пройдет в «Манеже» с 11 по 23 апреля

Памятная выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» пройдет в московском «Манеже» с 11 по 23 апреля. Ее приурочили к 80-летию со дня рождения политика.
В программу войдут десятки познавательных и развлекательных мероприятий, посвященных личности и наследию Владимира Жириновского, а также актуальной повестке. Экспозицию сможет свободно посетить любой желающий.
В церемонии открытия примут участие представители правительства России, руководство Государственной думы, а также депутаты, общественники и молодежные организации, деятели культуры и искусства.
