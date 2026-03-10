Сын Жириновского рассказал о необычном последнем желании отца

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн рассказал о последних днях жизни политика. По его словам, когда врачи разрешили отцу домашнюю еду, тот попросил несколько блюд.

«И вот он захотел котлеты из кролика парные, квашеную капусту и язык отварной говяжий. Ну, кроме языка, у нас все в Дарьино. Питанием его я занимался, все эти заготовки всегда были», — отметил Эйдельштейн в беседе с «Царьградом».

Он заявил, что 70 дней неотрывно находился рядом с отцом до самой гибели политика и контролировал все процессы после госпитализации политика.

Внебрачный сын также сообщил, что Жириновский заранее нотариально распорядился передать 80% накоплений — около четырех миллиардов рублей — в пользу ЛДПР и Университета мировых цивилизаций.

В 2024 году Эйдельштейн добился признания себя сыном политика, но позже официальный наследник Игорь Лебедев обжаловал это решение. В прошлом году внебрачный сын проиграл суд за наследство.

Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года после тяжелой болезни. Его сыновья Игорь и Олег устроили настоящую борьбу за наследство покойного отца.