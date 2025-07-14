Смерть известного режиссера Юрия Мороза стала для актера Игоря Гордина личной потерей. Об этом он заявил 360.ru.

«Для меня это стало большой неожиданностью и личной потерей. Я с ним общался не только по работе, но в и жизни. Человек мудрый, ироничный, с хорошим чувством юмора. Большой профессионал, понимал, как работать с артистами, что для режиссеров редкость», — сказал Гордин.

Актер Алексей Чадов добавил, что Мороз был яркой личностью в отечественном кинематографе.

«Очень жаль. Он был замечательным и талантливым режиссером. Интересный человек», — заключил он.

О кончине Мороза в возрасте 68 лет стало известно 14 июля. Точную причину смерти режиссера не сообщали.

Одними из его самых известных работ стали сериалы «Содержанки», «Инквизитор», Каменская», фильмы «Братья Карамазовы» и «Точка».