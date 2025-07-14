«Личная потеря». Актер Гордин — о смерти режиссера Мороза
Актер Гордин назвал смерть режиссера Мороза личной потерей
Смерть известного режиссера Юрия Мороза стала для актера Игоря Гордина личной потерей. Об этом он заявил 360.ru.
«Для меня это стало большой неожиданностью и личной потерей. Я с ним общался не только по работе, но в и жизни. Человек мудрый, ироничный, с хорошим чувством юмора. Большой профессионал, понимал, как работать с артистами, что для режиссеров редкость», — сказал Гордин.
Актер Алексей Чадов добавил, что Мороз был яркой личностью в отечественном кинематографе.
«Очень жаль. Он был замечательным и талантливым режиссером. Интересный человек», — заключил он.
О кончине Мороза в возрасте 68 лет стало известно 14 июля. Точную причину смерти режиссера не сообщали.
Одними из его самых известных работ стали сериалы «Содержанки», «Инквизитор», Каменская», фильмы «Братья Карамазовы» и «Точка».