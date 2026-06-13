Сотни любителей джаза собрались на Moscow Jazz Festival, несмотря на ливень

Сильный ливень, обрушившийся на центр Москвы вечером 13 июня, не помешал проведению Moscow Jazz Festival в саду «Эрмитаж». Несмотря на непогоду, сотни зрителей остались на площадке и продолжили слушать музыку под зонтами и в дождевиках.

К началу вечерней программы в саду собрались поклонники джаза. Когда начался дождь, гости фестиваля не стали расходиться, а продолжили смотреть выступления и танцевать под открытым небом.

В этот день на сцену вышли КВАТРО Originals и Juan Horlendis Band. Позже перед публикой выступили американский джазовый вокалист Allan Harris с квартетом, народный артист России Игорь Бутман с квартетом, а также певица Fantine.

Moscow Jazz Festival проходит с 8 по 14 июня.

В связи с непогодой МЧС Москвы выпустило предупреждение. Автомобилистам рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию от едущих впереди машин, не выполнять резких обгонов, перестроений и торможений, не парковаться там, где есть риск обрушения деревьев или шатких конструкций.