«Союзмультфильм» зарегистрировал бренд «Чебубу»

Товарный знак «Чебубу» зарегистрировали в России. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе кинокомпании «Союзмультфильм».

«„Союзмультфильм“ принял решение о регистрации товарного знака „Чебубу“, чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями», — рассказали представители киностудии.

В кинокомпании добавили, что в этом году представят собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами «Союзмультфильма».

На прошлой неделе певец Сергей Жуков запатентовал товарный знак «Бабайка», который станет ответом на известный тренд лабубу.

За последнее время россияне закупили зубастых монстриков на маркетплейсах на два миллиона рублей.