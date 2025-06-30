Сегодня 16:40 «Союзмультфильм» зарегистрировал бренд «Чебубу» Фото: РИА «Новости»
Товарный знак «Чебубу» зарегистрировали в России. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе кинокомпании «Союзмультфильм».
«„Союзмультфильм“ принял решение о регистрации товарного знака „Чебубу“, чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями», — рассказали представители киностудии.
В кинокомпании добавили, что в этом году представят собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами «Союзмультфильма».
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