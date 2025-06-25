Жуков запатентовал товарный знак «Бабайки» и снимет фильм с таким названием

Певец Сергей Жуков действительно намерен снять фильм про «Бабайку» и уже запатентовал товарный знак. Об этом рассказал 360.ru его PR-директор Петро Шекшеев.

«Популярный певец, продюсер и предприниматель Сергей Жуков, запатентовал товарный знак „БАБАЙКА“, который станет ответом на известный тренд Лабубу», — сказал он.

До этого появилось сообщение, что Сергей Жуков и «Руки ВВерх Production», совместно с киностудией «Рок» Алексея Учителя разрабатывает фильм с этим названием. Теперь стало ясно, что будет целая вселенная «Бабаек».

Под брендом будут выпускать умные игрушки на основе ИИ, а также другие товары для детей, школьные принадлежности и детское питание. Для Жукова производство игрушек стало важным шагом в карьере.

«Я всегда мечтал создать что-то уникальное, что стало бы любимым развлечением для детей», — процитировал его Шекшеев.

Певец отметил, что «Бабайка» — это его интерпретация современного подхода к играм, где имеет значение не только забава, но и польза.

Ранее 360.ru представил на ПМЭФ-2025 игрушки Лабубу с лицами известных политиков. Журналистка Ксения Собчак заявила, что Лабубу с Эльвирой Набиуллиной сулит удачу.