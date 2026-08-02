Снявшая «Брата» компания СТВ подала 100 исков о защите прав на культовые фильмы

Кинокомпания СТВ, создавшая фильмы «Брат», «Брат-2» и «Жмурки», с начала 2026 года подала 100 исков на общую сумму около 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Компания судится с индивидуальными предпринимателями и небольшими фирмами из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других регионов. Чаще всего — за незаконное использование образов из своих фильмов. Сумма одного иска — от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Часть требований уже удовлетворили, часть еще рассматривают.

Самый крупный иск подали к предпринимателю, который продавал на маркетплейсе футболки с кадрами из «Брата». Сначала компания просила 405 тысяч рублей, потом увеличила сумму до 605 тысяч. Суд в итоге постановил взыскать 228 тысяч.

Остальные иски касаются «Брата-2», «Жмурок» и мультсериала «Царевны».

Ранее создавшая «Леди Баг и Супер-Кот» компания Miraculous Corp. подала 94 иска за 12 дней.