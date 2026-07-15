Создатели «Леди Баг и Супер-Кот» подали в России 94 иска за 12 дней

Создавшая мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» французская компания Miraculous Corp. с 19 по 30 июня подала в российские арбитражные суды 94 иска. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Иски направили в суды Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей. Сумма каждого — обычно несколько десятков тысяч рублей. Ответчики — индивидуальные предприниматели и мелкие компании.

Самый крупный иск — на 30 миллионов рублей — рассматривает арбитражный суд Москвы. Ответчики: петербургское ООО «Лента», а также московские ООО «2Х2 Эдженси» и ООО «Р-СПБ».

Ранее эти же компании фигурировали в иске американской ZAG America на 60 миллионов рублей за нарушение прав на персонажей. Суд оставил его без рассмотрения из-за проблем с доверенностью.

В апреле компания Miraculous зарегистрировала свой товарный знак в России.