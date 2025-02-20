Следственный комитет опроверг расследование по делу смерти Лермонтова

Следственный комитет России опроверг информацию о том, что начал расследование обстоятельств смерти великого русского поэта Михаила Лермонтова. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС .

Накануне в Сети появилась информация о том, что депутат Государственной Думы Николай Бурляев, представляющий фракцию «Справедливая Россия — За правду», подтвердил, что по его требованию началось расследование убийства Лермонтова. Депутат отметил, что Следственный комитет отреагировал на его просьбу и начал работу.

«Информация, распространенная одним из агентств, о расследовании убийства Лермонтова не соответствует действительности», — сообщили в Следственном комитете.

В конце января Бурляев впервые выступил с предложением провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова. Он отметил, что лермонтоведы, а также специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины уже много десятилетий находят существенные недочеты в расследовании, которое было проведено сразу после гибели Лермонтова в 1841 году.

По официальной версии, поэт погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым у подножия горы Машук 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года. Как рассказывали очевидцы, во время поединка Лермонтов демонстративно выстрелил в воздух, однако Мартынов выстрелил поэту прямо в грудь.

Директор Государственного музея-заповедника Лермонтова Ирина Сафарова заявила, что для полного понимания обстоятельств дуэли поэта необходимы новые документы и материалы, однако в настоящее время их не существует.