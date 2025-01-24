Директор музея Лермонтова рассказала, можно ли расследовать дуэль поэта

Расследование обстоятельств дуэли поэта Михаила Лермонтова невозможно без новых документов и материалов, однако сейчас их нет. Об этом РИА «Новости» заявила директор Государственного музея-заповедника Лермонтова Ирина Сафарова.

«Невозможно на сегодняшний день поминутно и пошагово воссоздать всю картину дуэли. Документальных свидетельств немного, но те, что есть, уже были изучены и опубликованы нашими предшественниками», — сказала она.

Сафарова отметила, что вопросы по проведению нового расследования смерти Михаила Лермонтова возникают среди любителей его творчества регулярно. На данный момент никаких новых материалов из архива об этом событии нет.

Напомним, русский поэт был убит выстрелом в грудь во время дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым у подножия горы Машук вблизи Пятигорска. Это произошло 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года.

Несколько дней назад народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев попросил Следственный комитет провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова. По его мнению, это важно сделать, потому что специалисты в сферах криминалистики, баллистики и медицины не раз говорили о недобросовестности следствия, которое проводили сразу после гибели Лермонтова.

Позже Бурляев заявил, что глава Следкома Александр Бастрыкин проявил интерес к этому вопросу.