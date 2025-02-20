СК начал расследовать убийство Лермонтова

Сотрудники Следственного комитета начали расследование убийства писателя Михаила Лермонтова. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», — заявил он.

Русский поэт был убит выстрелом в грудь во время дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым у подножия горы Машук вблизи Пятигорска. Это произошло 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года.

В январе этого года Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой изучить обстоятельства гибели поэта, используя современные технологии.

Он добавил, что биографы литератора, специалисты в сферах криминалистики, баллистики и медицины не раз говорили о недобросовестности следствия, которое проводили сразу после смерти Лермонтова.

Позже Бурляев заявил, что глава Следкома Александр Бастрыкин проявил интерес к этому вопросу.

Директор Государственного музея-заповедника Лермонтова Ирина Сафарова отметила, что расследование обстоятельств дуэли Лермонтова невозможно без новых документов и материалов, однако сейчас их нет.