Депутат ГД Бурляев объяснил, зачем запросил расследование убийства Лермонтова

Депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что глава Следкома Александр Бастрыкин проявил интерес к его запросу о расследовании убийства российского поэта Михаила Лермонтова. Видео с его заявлением опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк» .

«У меня надежда, что чувство правды — восторжествует. И интерес главы СК Бастрыкина к этому вопросу об этом говорит, так как он принял расследование этого дела под личный контроль», — заявил Бурляев.

Депутат сказал, что не знает, как быстро проведут расследование.

До этого Бурляев отмечал, что биографы литератора неоднократно говорили о недобросовестности следствия, проведенного сразу после смерти классика.

По официальной версии Михаил Лермонтов умер 27 июля 1841 года в ходе дуэли с Николаем Мартыновым у подножия горы Машук. Оппонент выстрелил ему в грудь.