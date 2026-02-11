Школа-студия МХАТ осталась без руководителя

Режиссер Константин Богомолов освободился от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры сообщил «Интерфакс» .

В ведомстве подчеркнули, что получили заявку Богомолова об уходе с поста по собственному желанию.

«Решение о назначении временно исполняющего обязанности ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», — подчеркнули в пресс-службе.

Об обращении Богомолова к министру культуры России Ольги Любимовой с просьбой освободить его от руководства Школой-студией МХАТ стало известно в среду, 11 февраля. Решение режиссер объяснил невозможностью совмещения работы по управлению вузом и двумя театрами.

Претендентами на освободившийся в Школе-студии МХАТ пост источники ТАСС назвали народных артистов Дмитрия Певцова и Сергея Безрукова, а также заслуженного артиста Евгения Писарева.

Певцов в комментарии журналистам заявил, что предложения пока не видел, но заранее от него отказывается.

Остальные кандидаты руководят Московским Губернским театром и Театром имени Пушкина. Смогут ли они совмещать две работы, пока неизвестно. Безруков и Писарев это сообщение еще не прокомментировали.