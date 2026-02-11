Богомолов отказался от должности и. о. ректора из-за невозможности совмещения

Константин Богомолов отказался от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, поскольку не смог совмещать ее с руководством Театром на Бронной. Об этом сообщил ТАСС источник в окружении режиссера.

«Или одно, или другое. Руководить и тем, и тем невозможно», — заявила собеседница агентства.

Устав Школы-студии МХАТ гласит, что ректор не может исполнять обязанности по совместительству.

Богомолов, бывший и. о. ректора 19 дней, заявил, что сам попросил министра культуры Ольгу Любимову снять его с должности.

При этом ранее против его назначения высказались некоторые выпускники Школы-студии, например, Юлия Меньшова и Антон Шагин. В ответ Богомолов обвинил их в желании превратить вуз в закрытую секту и напомнил, что ставил спектакли в МХТ имени Чехова еще при Олеге Табакове.