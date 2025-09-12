Шаман выступит девятым в финале «Интервидения» 20 сентября

Заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) выступит под номером девять в финале музыкального конкурса «Интервидение». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Жеребьевка стран-участниц и приветственная встреча делегаций «Интервидения» проходит в Москве 12 сентября в национальном центре «Россия» по алфавитному порядку. В центре зала установили «Царь-самовар», вокруг которого находится термокружки.

Представителей делегации по очереди приглашают к самовару, где наливают горячую воду. Под воздействием высокой температуры на кружках проявляется порядковый номер выступления на сцене. Дронову выпал девятый.

Финал «Интервидения» пройдет на «Live Арене» в Москве 20 сентября. Соревноваться в конкурсе будут исполнители из 20 государств. Шаман отмечал, что не волнуется перед выступлением.