В пятницу, 1 августа, стартовали продажи билетов на финал «Интервидения». Об этом сообщили на сайте музыкального конкурса .

Торжественная церемония в знак старта прошла в студии RT на Манежной площади в Москве. В ней принял участие хореограф и продюсер событийных мероприятий Илья Авербух, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе конкурса.

"«Интервидение» — это очень своевременный проект, где множество талантливых патриотичных артистов готовы раскрыть себя. Думаю, это будет шоу, которое посмотрит весь мир, так или иначе», — заявил Авербух.

В тот день на Манежной площади установили инсталляцию — земной шар, где отмечены все страны-участницы.

До шоу мирового масштаба осталось 50 дней. Оно пройдет 20 сентября на столичной «Live Арене». Соревноваться в конкурсе будут исполнители из 20 государств. Россию представит певец Шаман.