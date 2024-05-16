Shaman сравнил свой новый клип с «пирогом с начинкой» | 360°

Культура 16 мая 2024, 13:18 Shaman сравнил свой новый клип с «пирогом с начинкой» Певец Shaman сообщил о выходе клипа «Любимая женщина» и сравнил его с пирогом РИА «Новости»

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Певец Shaman выпустил новый клип на песню «Любимая женщина». Он сравнил ролик с многослойным пирогом. Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале.

«Родные, мой новый клип — как многослойный пирог с начинкой. В нем есть Shaman на любой вкус. Выбирайте, какой вам больше нравится», — написал артист.

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Певец пообещал поклонникам, что они увидят в новом клипе страсть и яркие образы. Видео уже появилось на YouTube-канале исполнителя.

Недавно Shaman записал кавер на народную военную песню «Черный ворон». Он также поделился своим мнением о важности песни для людей в быту и на войне.

За патриотические песни ему вручили премию Минобороны России. Этой награды удостоились такие артисты, как Николай Расторгуев, Валерий Кипелов, Джанго, Анастасия Спиридонова, а также режиссер Константин Буслов, писатели Юрий Поляков и Олег Рой.