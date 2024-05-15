«У каждого свой путь». Shaman высказался об уехавших артистах | 360°

Культура 15 мая 2024, 11:54 «У каждого свой путь». Shaman высказался об уехавших артистах Певец Shaman заявил, что уехавшие из России артисты выбрали свой путь РИА «Новости»

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Певец Shaman (Ярослав Дронов) высказался о покинувших Россию артистах. По его словам, они сделали свой выбор и это их путь. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы и факты».

«Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я — выбрал остаться», — заявил певец.

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Артист добавил, что недавно записал кавер на народную военную песню «Чёрный ворон». Он также поделился своим мнением о важности песни для людей в быту и на войне.

«Песня издревле вдохновляла наш народ, сопровождала в походах и поддерживала настроение. Я верю, что мое творчество тоже помогает сегодня ребятам на передовой», — сказал он.

Во вторник, 14 мая, Дронову вручили премию Минобороны в номинации «Музыкальное искусство». Артист отметил, что для него получение премии стало знаком о том, что он находится на верном пути. Он намерен продолжать развиваться в искусстве.